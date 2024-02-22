Происшествия 22 февраля 2024, 15:51 Житель Удмуртии угнал автомобиль у друга после совместного застолья

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В Удмуртии правоохранители задержали 41-летнего жителя села Алнаши, который угнал авто у своего приятеля. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Известно, что друзья вместе распивали спиртные напитки, тогда подозреваемый и заметил ключи от иномарки приятеля, решив прихватить их с собой. Мужчину вместе с угнанным автомобилем нашли на территории соседнего населенного пункта.

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Автомобиль вернули владельцу. Заведено уголовное дело.