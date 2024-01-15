Происшествия 15 января 2024, 17:33 Житель Удмуртии попал под статью за пьяный угон автомобиля соседки

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Воткинска. Его подозревают в угоне машины. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, мужчина похитил автомобиль Datsun, который его соседка оставила прогреваться. Фигурант заявил, что решил доехать на чужой иномарке до работы, так как замерз.

Реклама

Медосвидетельствование установило, что задержанный находился в состоянии опьянения. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.