Происшествия 02 июня 2023, 18:51 Житель Удмуртии получил тюремный срок за применение оружия

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В Можгинском районе Удмуртии суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, который во время разбойного нападения применил оружие. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В марте этого года обвиняемый проник в дом и, угрожая жильцам оружием, потребовал денег. Мужчина попросил разбудить всех жильцов, но, получив отказ, он выстрелил. Затем между ним и хозяевами жилища завязалась драка. Злоумышленник испугался собаки и выбежал на улицу.

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Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.