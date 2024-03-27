Происшествия 27 марта 2024, 17:09 Житель Удмуртии пойдет под суд за хищение леса на миллион рублей

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В Удмуртии завели уголовное дело на жителя Якшур-Бодьинского района, который обвиняется в хищении леса. Об этом написал сайт Izhlife, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

Сообщается, что работник юридического лица похитил заготовленную партию хвойных и лиственных деревьев объемом около 380 кубических метров. Ущерб от его действий оценивается в один миллион рублей.

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Дело находится на контроле у местной прокуратуры.