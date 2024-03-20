Происшествия 20 марта 2024, 16:02 Житель Удмуртии пойдет под суд по обвинению в убийстве приятеля

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В Удмуртии пройдет суд над 26-летним жителем Глазова, который обвиняется в смерти своего 28-летнего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Случай произошел в феврале 2023 года. Мужчины выпивали в компании еще двух человек. В какой-то момент между двумя приятелями вспыхнула ссора. Обвиняемый начал избивать друга, после чего тот попал в больницу. Позже он скончался в медучреждении от полученных травм.

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Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии.