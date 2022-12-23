Происшествия

23 декабря 2022, 16:53

Житель Удмуртии погиб при пожаре в частном доме

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Возгорание произошло в частном владении в деревне Гавриловка в Удмуртии. В результате пожара погиб мужчина, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Отмечается, что погибший злоупотреблял спиртными напитками.

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По факту гибели 42-летнего мужчины проводится проверка.

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