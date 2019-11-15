Житель Удмуртии ограбил магазин в медицинской маске

Подозреваемый ворвался в магазин и потребовал от продавщицы отдать всю наличность. Женщина отказалась, тогда он брызнул ей в лицо перцовой смесью, забрал 57 000 рублей и скрылся. По данным издания, грабитель был задержан очень быстро.

Им оказался ранее судимый глазовчанин. 23-летнему злоумышленнику инкриминируют разбойное нападение с использованием предмета в качестве оружия. Наказанием за это могут стать 10 лет лишения свободы.