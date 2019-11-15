Житель Удмуртии ограбил магазин в медицинской маске
В Юкаменском районе Удмуртии молодой человек в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая газовым баллончиком, украл почти 60 000 рублей. Об этом сообщило издание udm-info.ru со ссылкой на МВД УР.
Подозреваемый ворвался в магазин и потребовал от продавщицы отдать всю наличность. Женщина отказалась, тогда он брызнул ей в лицо перцовой смесью, забрал 57 000 рублей и скрылся. По данным издания, грабитель был задержан очень быстро.
Им оказался ранее судимый глазовчанин. 23-летнему злоумышленнику инкриминируют разбойное нападение с использованием предмета в качестве оружия. Наказанием за это могут стать 10 лет лишения свободы.