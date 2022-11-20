20 ноября 2022, 18:08
Житель Тымовского лишился трех родственниц после взрыва в пятиэтажке
Житель взорвавшейся в Тымовском пятиэтажки опроверг запах газа в квартире
Житель пятиэтажки в Тымовском потерял трех родственниц при взрыве бытового газа. Он рассказал об этом в интервью «Известиям». Видеоинтервью с ним опубликовали в Telegram-канале издания.
По его словам, в момент взрыва в квартире находилось пять человек. Двое из них — жена и дочь — готовили н кухне. Мужчина с племянницами находились в зале.
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Собеседник «Известий» рассказал, что быстро среагировал на звук взрыва. Он схватил стоявшую рядом племянницу и выбежал из квартиры.
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Остальных членов его семьи спасти не удалось.
«Кухню, туалет, ванную и комнату унесло. Весь пролет упал», — описал собеседник «Известий».
После взрыва мужчина вместе с остальными пострадавшими находится в пункте временного размещения — в Доме культуры. Он сказал, что потеря близких людей отняла у него смысл жизни.
По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, всего при взрыве дома погибло девять человек, причем четверо из них — дети. Также известно о пострадавшей женщине: ее увезли в больницу.
Власти региона пообещали выплатить пострадавшим от взрыва денежную компенсацию. Потерявшим жилье семьям перечислят две суммы. Разовая выплата в размере 30 тысяч рублей придет 20 ноября. Позднее из федерального бюджета направят еще полмиллиона.
Взрывы
Взрыв газа в доме на Сахалине
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