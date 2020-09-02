02 сентября 2020, 16:44
Житель Турции застрелил беременную жену
В турецком городе Мерсина мужчина поссорился с супругой и застрелил ее. Женщина была беременна. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Отмечается, что инцидент произошел 1 сентября. Супруги поругались и разошлись в разные комнаты. Позже мужчина взял дробовик, направил его на жену и выстрелил несколько раз. Пострадавшая находилась на четвертом месяце беременности.
Соседи вызвали полицию и медиков. Когда они прибыли на место, девушка уже умерла. Подозреваемого задержали, он не стал оказывать сопротивление.