Житель Турции застрелил беременную жену

Отмечается, что инцидент произошел 1 сентября. Супруги поругались и разошлись в разные комнаты. Позже мужчина взял дробовик, направил его на жену и выстрелил несколько раз. Пострадавшая находилась на четвертом месяце беременности.

Соседи вызвали полицию и медиков. Когда они прибыли на место, девушка уже умерла. Подозреваемого задержали, он не стал оказывать сопротивление.