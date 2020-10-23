Житель Томской области заблудился в тайге и жил там неделю

По данным ведомства, его нашли примерно в 30 километрах от населенного пункта. Его случайно встретил мужчина по дороге на рыбалку. Оказалось, пострадавший питался лишь ягодами, а места для сна сооружал из подручных средств. Всю неделю его разыскивали спасатели и добровольцы. Состояние его здоровье сочли удовлетворительным.