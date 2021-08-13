Житель Томска за волосы оттаскал девушку возле подъезда. Видео

В Томске на камеры видеонаблюдения в подъезде попало жестокое избиение девушки. Мужчина уволок беспомощную и избитую в квартиру за волосы. За пострадавшую заступились соседи — они написали в полицию. Но агрессор все равно остался безнаказанным.

На видео, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», видно, как мужчина с силой толкнул девушку в дверь. Та от удара упала без сознания на пол. Потом он протащил ее через подъездные двери за волосы и даже ударил один раз ногой по лицу. Несколько раз женщина пыталась встать и уйти от злоумышленника, но он не давал ей для этого шансов.

По данным Теlеgrаm-канала Ваzа, полиция приехала по просьбе соседей. Жильцы рассказали, что слышали, как нетрезвая девушка не хотела идти домой, но ее молодой человек настаивал на своем. Тем не менее полиция уехала ни с чем с места происшествия. В подъезде они никого не нашли, а дверь квартиры им никто так и не открыл. На следующий день пострадавшая подавать заявление не пришла. Пока неизвестно, в каком она сейчас состоянии и нужна ли ей помощь.