Житель Томска совершил вооруженное нападение на банк Петербурга. Его ждет суд

Житель Томска ограбил банк в Санкт-Петербурге, угрожая сотрудникам газовым пистолетом. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Ситуация произошла в декабре 2020 года. Злоумышленник пришел в отделение банка на улице Белы Куна. Он начал угрожать кассиру газовым пистолетом и потребовал деньги. В результате он получил 450 тысяч рублей, после чего скрылся.

Подозреваемого удалось задержать. Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение.