Происшествия 27 августа 2023, 16:15 Житель Тольятти остался жив после падения с 15-го этажа Житель Тольятти упал с высоты 15-го этажа и остался жив «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Тольяттинец выпал из окна с высоты пятнадцатого этажа. Он проломил деревянную скамью и получил переломы голени и руки. Об этом заявил руководитель Службы спасения Тольятти Андрей Дербенев у себя на странице «ВКонтакте».

По его словам, сотрудники МЧС обнаружили упавшего жителя Тольятти около подъезда жилого дома. Он лежал на разломанной скамье и находился в сознании.

Реклама

Спасатель рассказал, что выжить тольяттинцу помогло дерево, за ветви которого он цеплялся, и скамья, которая смягчила падение.

«Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован <…> На момент госпитализации пострадавший был жив и в сознании», — отметил Игнатьев.

Ранее в Москве выпала из окна двухлетняя девочка, которую оставил без присмотра отец. В квартире на тот момент находилась 13-летняя родственница ребенка.