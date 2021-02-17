Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой. Видео

В Тольятти заснувшему на лавочке мужчине вызвали скорую помощь. От медиков он принялся отчаянно отбиваться. Очевидец случившегося рассказал «360», что досталось от дебошира не только врачам.

Конфликт между мужчиной и сотрудниками скорой произошел днем 16 февраля. Медиков вызвал молодой человек из дома напротив. Скорая должна была приехать вместе с полицией. Но врачи на место происшествия прибыли раньше.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Позвонивший в 112 19-летний парень по имени Богдан пояснил, что мужчина сидел на скамейке, наклонив голову. Врачи попытались его разбудить.

«Он начал руками размахивать, одной медсестре попал по лицу, на меня замахнулся, другую ударил — она упала», — уточнил он.

Парень заметил, что мужчина матерился, был довольно легко одет и «точно под чем-то, нетрезвый». От его удара молодой человек защитился руками.

Снятое видео драки передали врачам — для полиции. Мужчину забрали правоохранители.