Житель Тюменской области выиграл почти 10 миллионов рублей в лотерею

Мужчина из Тюменской области выиграл 9,9 миллиона рублей в государственную лотерею «Столото». Об этом сообщило Ura.ru.

Это была не просто удача — мужчина уже давно покупал лотерейные билеты, и это его первый крупный выигрыш.

Счастливчик рассказал, что узнал о том, что выиграл, утром за завтраком. Он не мог в это поверить и пришел в себя только на следующий день.

На выигранные деньги мужчина собирается исполнить давнюю мечту — построить дом для своей семьи.