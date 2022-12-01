01 декабря 2022, 14:26
Житель Тюменской области выжил после выстрела из ружья
Местный житель Тобольского района Тюменской области смог выжить после того, как в него выстрелили из ружья. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональный депздрав.
Отмечается, что во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них выстрелил в другого из ружья и ранил в руку. Пострадавшему была оказана необходимая первая помощь, через некоторое время его доставили в областную больницу.
Реклама
По данным медиков, жизни раненного ничего не угрожает. Стрелка задержали, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Реклама
Стрельба
Реклама
Реклама