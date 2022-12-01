Происшествия 01 декабря 2022, 14:26 Житель Тюменской области выжил после выстрела из ружья

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Местный житель Тобольского района Тюменской области смог выжить после того, как в него выстрелили из ружья. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональный депздрав.

Отмечается, что во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них выстрелил в другого из ружья и ранил в руку. Пострадавшему была оказана необходимая первая помощь, через некоторое время его доставили в областную больницу.

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По данным медиков, жизни раненного ничего не угрожает. Стрелка задержали, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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