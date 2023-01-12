Происшествия 12 января 2023, 17:06 Житель Тюменской области вонзил ножницы в ногу сожительницы за отказ с ним выпить

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В Тобольском районе Тюменской области мужчина ударил ножницами в ногу сожительницу за то, что та отказалась распивать с ним спиртные напитки. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По предварительным данным, нападавший ранил женщину после ее неоднократных отказов пить с ним алкогольные напитки. Мужчина угрожал ей убийством, после чего и вонзил ножницы.

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Как сообщил сайт «Дни.ру», житель Тюменский области ранее уже был неоднократно судим.

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