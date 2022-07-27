Житель Тюменской области пропал в лесу

Житель Ялуторовска Тюменской области Константин Салахутдинов пропал. Мужчина не появлялся дома уже более двух недель. Сейчас волонтеры и сотрудники органов организовали его поиски. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Последний раз 27-летнего мужчину видели рядом с Рощей Декабристов. Там уже побывали волонтеры. Мужчина ушел в неизвестном направлении 8 июля. На нем были темно-синяя футболка, серые шорты и черные кроссовки.

«Роща и прилегающая территория огромные. Нужно больше людей. Сегодняшние поиски, к сожалению, не дали результатов», — рассказал Ильгиз Каримов.