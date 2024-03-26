Происшествия 26 марта 2024, 16:43 Житель Тюменской области отправится в колонию строгого режима за изнасилование девушки

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Исетский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю Тюменской области. Его признали виновным в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что весной 2023 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, увел 16-летнюю девушку в поле. Там злоумышленник надругался над жертвой, нанеся ей различные травмы.

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Мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.