Житель Тюменской области напал на мужчину с ножом

В городе Ялуторовск Тюменской области мужчина поссорился со своей сожительницей, после чего увидел, как к ней пристает знакомый, и напал на него с ножом. Свою вину подсудимый полностью признал.

По решению Ялуторовского районного суда обвиняемый направлен в исправительную колонию общего режима на срок три года и один месяц. Об этом сообщает nashgorod.ru. Несмотря на то, что потерпевший не высказывал претензий и помирился с обвиняемым, судом было установлено, что пострадавший не нападал на него и не было оснований для использования мер защиты. Решение было принято после сбора показаний свидетелей и информации экспертов.