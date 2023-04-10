10 апреля 2023, 14:35
Житель Тюменской области избил отчима обрезком арматуры
Житель села Увата Тюменской области жестоко избил своего отчима арматурой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Конфликты между двумя мужчинами возникали на регулярной основе. Во время очередной ссоры обвиняемый схватил обрезок арматуры и нанес несколько ударов отчиму.
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Отмечается, что потерпевшего доставили в больницу с множественными ссадинами и закрытыми переломами.
Мужчину приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы условно.
Избиения
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