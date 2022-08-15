Житель Тюменской области едва не убил жену из-за развода

В городе Тобольске Тюменской области полиция выясняет обстоятельства нападения местного жителя на свою супругу. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

По информации ведомства, мужчина пять раз ударил жену ножом, после того как узнал, что она подала на развод.

«2 июня у здания отдела полиции в четвертом микрорайоне мужчина попытался убить супругу. Для чего клинком ножа нанес ей не менее пяти ударов в голову, грудь и по конечностям, а также просто бил рукой. В результате нанес супруге раны в области грудной клетки, лица, шеи, руки. По версии следствия, убить женщину он не смог из-за вмешательства сотрудников полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в угрозе убийством и покушении на убийство. В настоящий момент он находится под стражей.