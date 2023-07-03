Происшествия 03 июля 2023, 15:59 Житель Тюмени задохнулся в куче зерна

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В Тюмени водитель самосвала случайно засыпал зерном мужчину. Пострадавший погиб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Ситуация произошла 15 августа 2019 года. Водитель самосвала не удостоверился, что в яме зерносушильного сортировального комплекса нет людей. Он начал выгружать зерно и засыпал мужчину. В результате человек, находившийся в яме, погиб.

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Водителя осудили за причинение смерти по неосторожности. Суд назначил ему два года заключения.