Житель Тюмени выкинул из окна квартиры 10 кошек

В Тюмени скончалась хозяйка одной из квартир. В ее жилище на несколько дней запертыми остались около 10 котов. Ранее судимый супруг погибшей выкинул животных из окна второго этажа. Об этом сообщил nashgorod.ru.

По словам волонтера Александры Горбуновой, часть кошек, сброшенных с большой высоты, удалось спасти. Один котенок от полученных травм умер. Очевидцы написали заявление в полицию.

Большинство выживших животных разбежались по округе. Поймать удалось четырех котов. Их увезли в приют «Счастливый кот». Там четвероногим оказали медицинскую помощь.

Александра Горбунова просит горожан оказать помощь кошкам, пока им ищут новый дом. Волонтеры не откажутся от любой поддержки. Сейчас предстоит отловить оставшихся животных.

Сам подозреваемый наказания не боится. Он заявил, что уже отсидел 17 лет. Мужчина призвал не «поднимать какой-то шум». Подозреваемый надеется на штраф.

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».