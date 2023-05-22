Происшествия 22 мая 2023, 16:25 Житель Тюмени ударил пасынка из-за долга в 500 рублей

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В Тюменской области правоохранители завели уголовное дело на жителя деревни Варвара, который ударил ножом своего пасынка. Об этом написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, пасынок попросил отчима отдать ему 500 рублей, которые тот брал в долг. Мужчина разозлился, схватил нож и ударил родственника в руку.

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Ранее подозреваемый имел судимость. По факту случившегося мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.