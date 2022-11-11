Происшествия 11 ноября 2022, 14:30 Житель Тюмени убил приятеля, а затем устроил пожар в доме

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В Тюмени правоохранители задержали местного жителя, который во время ссоры убил своего приятеля, а затем поджег дом. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Тюменской области.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Закалужской в частном доме. Во время распития спиртных напитков обвиняемый ударил табуретом собутыльника, а ударил ножом в шею.

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Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил устроить пожар в доме. Во время допроса злоумышленник признался в содеянном. Заведено уголовное дело.

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