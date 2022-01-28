Житель Тюмени стал жертвой преступника, которому он отказался дать сигарету

В Тюмени злоумышленник убил местного жителя за отказать угостить его сигаретой. Преступление 26-летней давности было раскрыто лишь в январе 2022 года, написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Раскрыто жестокое убийство, произошедшее в Тюмени 26 лет назад. По версии следствия, 8 сентября 1995 года обвиняемый, находясь возле дома на улице Спорта, встретил незнакомого мужчину, у которого попросил сигарету. Получив отказ в грубой форме, злоумышленник нанес обидчику множественные удары», — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. Желая скрыть следы убийства, мужчина оттянул тело в кусты, засыпал его мусором, а затем поджег.

Подозреваемый уже дал признательные показания. По факту совершенного преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.