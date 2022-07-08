Житель Тюмени спас из воды запутавшегося в тине пса

Запутавшаяся в тине собака чуть не утонула в водоеме Тюмени. Однако на помощь ей пришел местный житель. О случившемся сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Стаффордширский терьер решил поплавать в пруду, однако отплыл слишком далеко от берега. Животное застряло в густой тине. Хозяйка питомца пыталась звать на помощь, однако никто не откликался на ее просьбу.

В какой-то момент один из прохожих решил спасти собаку. Он доплыл до пса и помог ему выбраться из тины. До спасения животное барахталось в тине около 40 минут.