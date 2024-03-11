Происшествия 11 марта 2024, 13:59 Житель Тюмени сломал ребра жене на почве ревности и получил условный срок

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В Тюмени суд присудил местному жителю три года лишения свободы условно, который избил супругу на фоне ревности. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Сообщается, что пьяный мужчина во время ссоры с супругой ударил ее сначала один раз ладонью по лицу, а затем стащил с дивана и нанес ногой несколько ударов в область груди и ребер. У пострадавшей диагностировали перелом пяти ребер.

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Мужчина свою вину полностью признал и извинился перед супругой в суде.