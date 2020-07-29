Житель Тюмени сгорел на кухне во время приготовления пищи

Сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Свердлова Тюмени поступило в диспетчерскую МЧС около 23 часов. Выехавший на вызов пожарный расчет прибыл на место ЧП через пять минут. Они эвакуировали жителей дома, для которых пожар мог быть опасным. На месте пожарные установили, что огонь возник в однокомнатной квартире. Его потушили примерно через 20 минут после прибытия пожарных.

После того, как пожар был ликвидирован, на кухне квартиры нашли тело 28-летнего молодого человека. В качестве главной версии гибели мужчины рассматривается его неосторожность при обращении с бытовыми приборами.