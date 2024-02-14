Происшествия 14 февраля 2024, 17:06 Житель Тюмени предстанет перед судом за незаконные поставки лесоматериала в Казахстан

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Суд рассмотрит дело жителя Тюмени, который обвиняется в организации незаконных поставок лесоматериала в Казахстан через границу в Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС по Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый вывозил лесоматериалы в грузовых автомобилях с использованием поддельных документов. Всего он поставил 1450 кубических метров лесоматериалов и пиломатериалов хвойных пород на семь миллионов рублей.

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Отмечается, что за контрабанду мужчине грозит до семи лет лишения свободы.