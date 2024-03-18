Происшествия 18 марта 2024, 17:31 Житель Тюмени попал под статью за попытку задушить собственную дочь

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Правоохранители задержали 54-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в нападении на собственную дочь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, причиной конфликта стало недовольство женщины пьянством ее отца. Нетрезвый мужчина ответил на упреки применением силы. Он стал душить дочь, угрожая расправой.

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Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.