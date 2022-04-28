Житель Тюмени попал под поезд. Он погиб, когда пытался перейти железнодорожные пути в черте города. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального межрайонного управления на транспорте (МСУТ) СКР.

ДТП произошло 28 апреля около двух часов дня.

«Сегодня в 13:44 (по мск) в Тюмени пассажирским поездом № 170 смертельно травмирован местный житель 1970 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом в неположенном месте», — сообщили в ведомстве.

Представитель Центрального МСУТ СКР прибыл на место происшествия. Теперь ему предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.