Житель Тюмени попал под грузовой поезд

Мужчина попал под поезд в Тюменской области, на перегоне Тюмень - Утяшево Свердловской железной дороги. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу тюменского управления по транспорту МВД России.

Ситуация произошла 13 июня. Пострадавшим стал житель Тюмени 1979 года рождения. Увидев человека на путях, машинист попытался затормозить, однако это не помогло избежать столкновения. В результате мужчина получил множество травм различной степени тяжести. Его госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.