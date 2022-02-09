Житель Тюмени пойдет под суд за ложное сообщение о разбое

В Тюмени будут судить мужчину, который, потеряв телефон, солгал в полиции, что якобы на него напал грабитель.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, в один из отделов полиции обратился мужчина, рассказав о том, что под угрозой вынужден был отдать неизвестному грабителю свой телефон.

Сутки искали полицейские предполагаемого грабителя, пока не выяснилось, что никто на мужчину не нападал. Будучи пьяным, он потерял телефон, а к такому странному способу поисков обратился в надежде, что полицейским это удастся сделать быстрее.

Теперь мужчина, который уже признал свою вину, может провести в колонии до трех лет или заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, что намного дороже потерянного телефона.