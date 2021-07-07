Житель Тюмени погиб во время ДТП с участием пьяного водителя

ДТП с участием пьяного водителя произошло на девятом километре автодороги Бархатово — Бобылево в Исетском районе Тюменской области. Во время ДТП пассажир, который находился в машине нетрезвого водителя, погиб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

37-летний водитель ВАЗ-2110, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет. В результате водителя доставили в больницу с различными повреждениями.

«В машине ехали трое мужчин: водитель и двое пассажиров. В результате аварии 63-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал. 57-летний пассажир с заднего сиденья, предварительно не был пристегнут ремнем безопасности. Человека выбросило из машины, он погиб», — сообщили в пресс-службе.