Житель Тюмени погиб, пытаясь спастись от пожара

В больнице Тюмени умер мужчина, который выпрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от огня. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Пожар произошел в доме на улице Судостроителей. Когда прибыли спасатели, оказалось, что площадь пожара — всего один метр, и его легко мог потушить сам мужчина. Но, испугавшись огня, он предпочел выпрыгнуть из окна.

Приземление оказалось настолько неудачным, что мужчина получил тяжелую травму головы, и, несмотря на все усилия медиков, умер.