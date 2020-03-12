12 марта 2020, 15:07
Житель Тюмени ограбил банк, чтобы закрыть кредит. Теперь его ждет 8 лет колонии
Вынесли приговор Татосу Колозяну, который ограбил банк в Тюмени. С помощью похищенных денег он погасил кредит в банке. Преступника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Всего Колозян украл в банке 1,21 миллиона рублей. Большую часть денег он потратил на оплату кредита в банке и аренду жилья. 10 тысяч рублей он оставил на личные нужды.
Грабителя нашли по автомобилю, на котором он уехал с места преступления. Мужчина признал свою вину в суде и спокойно воспринял вынесенный приговор.