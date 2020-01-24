    24 января 2020, 17:21

    Житель Тюмени на «Жигулях» сбил двух школьниц

    Редакция сайта 360°

    В селе Омутинское двух школьниц госпитализировали после аварии, случившейся в момент, когда они перебегали дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

    Авария произошла в темное время суток. Девочки, на которых не было светоотражателей, перебегали дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.

    «Две 15-летние школьницы сбиты сегодня утром „Жигулями“ четвертой модели по дороге в школу на ул. Советской, 82 в селе Омутинское», — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

    В результате ДТП девочки получили травмы и были доставлены в медучреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.