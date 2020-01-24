Житель Тюмени на «Жигулях» сбил двух школьниц

Авария произошла в темное время суток. Девочки, на которых не было светоотражателей, перебегали дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.

«Две 15-летние школьницы сбиты сегодня утром „Жигулями“ четвертой модели по дороге в школу на ул. Советской, 82 в селе Омутинское», — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

В результате ДТП девочки получили травмы и были доставлены в медучреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.