24 января 2020, 17:21
Житель Тюмени на «Жигулях» сбил двух школьниц
В селе Омутинское двух школьниц госпитализировали после аварии, случившейся в момент, когда они перебегали дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
Авария произошла в темное время суток. Девочки, на которых не было светоотражателей, перебегали дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.
«Две 15-летние школьницы сбиты сегодня утром „Жигулями“ четвертой модели по дороге в школу на ул. Советской, 82 в селе Омутинское», — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.
В результате ДТП девочки получили травмы и были доставлены в медучреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.