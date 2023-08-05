Происшествия 05 августа 2023, 14:53 Житель Тимашевска сделал предложение девушке и утонул на ее глазах «Кубань-Спас»: житель Тимашевска утонул на пляже, сделав предложение девушке Telegram

Читать 360tv в

Житель Краснодарского края утонул на пляже в Тимашевске на глазах своей своей девушки. Перед гибелью он успел сделать ей предложение. ЧП произошло в ночь на 5 августа, сообщили в пресс-службе «Кубань-Спас».

Об утопающем мужчине спасателям сообщили очевидцы. Выяснилось, что молодая пара в нетрезвом виде прыгала с пирса в воду.

Реклама

Мужчина после очередного прыжка начал захлебываться и кричать, что тонет. Его девушка, находившая на берегу, стала звать на помощь. Очевидцы бросились в воду и достали молодого человека без признаков жизни.

Прибывшие на место спасатели начали оказывать пострадавшему необходимую первую помощь до приезда скорой помощи. Когда на пляж прибыли медики, фельдшер констатировала смерть мужчины.

«По словам девушки погибшего, в этот вечер именно на пляже, он сделал ей предложение», — добавили в пресс-службе.