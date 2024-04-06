06 апреля 2024, 10:41
Житель Теткина пострадал во время обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли дома, автомобили и магазины в поселке Теткино
ВСУ атаковали поселок Теткино, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате обстрела пострадал местный житель, его доставили в районную больницу.
Мужчине оказывают помощь, отметил глава региона.
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«В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — уточнил Роман Старовойт.
По его словам, украинские военные обстреляли и село Попово-Лежачи. В результате прилетов повреждения получили 13 домовладений и один автомобиль. Губернатор поблагодарил за самоотверженную работу пожарных, которые ликвидировали последствия атаки. Старовойт пообещал помочь собственникам поврежденного имущества в его восстановлении и ремонте.
Утром 6 апреля ВСУ атаковали Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в 18 квартирах выбило окна, а всего повреждения получили 12 многоэтажных домов. В результате вражеского обстрела посекло фасад детской поликлиники.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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