Происшествия 06 апреля 2024, 10:41 Житель Теткина пострадал во время обстрела ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли дома, автомобили и магазины в поселке Теткино Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Читать 360tv в

ВСУ атаковали поселок Теткино, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате обстрела пострадал местный житель, его доставили в районную больницу.

Мужчине оказывают помощь, отметил глава региона.

Реклама

«В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — уточнил Роман Старовойт.

По его словам, украинские военные обстреляли и село Попово-Лежачи. В результате прилетов повреждения получили 13 домовладений и один автомобиль. Губернатор поблагодарил за самоотверженную работу пожарных, которые ликвидировали последствия атаки. Старовойт пообещал помочь собственникам поврежденного имущества в его восстановлении и ремонте.

Утром 6 апреля ВСУ атаковали Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в 18 квартирах выбило окна, а всего повреждения получили 12 многоэтажных домов. В результате вражеского обстрела посекло фасад детской поликлиники.