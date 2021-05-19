Житель Техаса подал в суд на Пэлтроу из-за ее взорвавшейся свечи

Житель Техаса подал на компанию Гвинет Пэлтроу из-за взорвавшейся свечи с ароматом вагины. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мужчина утверждает, что купил свечу от Гвинет Пэтроу, и она взорвалась у него дома. По его словам, свеча горела около трех часов, а потом ее охватило пламя, которое оставило на столе черное пятно.

Никто не пострадал, но мужчина требует компенсацию. Компания заявила, что это вранье и свечи абсолютно безопасны.