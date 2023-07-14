14 июля 2023, 13:24
Житель Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за убийство щенка
В ЯНАО пройдет суд над жителем Тазовского района, который из-за нежелания ухаживать за щенком задушил питомца. Об этом написало ИА «Север-Пресс».
Случай произошел в мае текущего года в квартире дома микрорайона Солнечный. Мужчина нанес щенку телесные повреждения, повлекшие мучительные страдания, сообщил «Ямал-Медиа».
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Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.
Суд
Животные
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