Происшествия 14 июля 2023, 13:24 Житель Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за убийство щенка

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В ЯНАО пройдет суд над жителем Тазовского района, который из-за нежелания ухаживать за щенком задушил питомца. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Случай произошел в мае текущего года в квартире дома микрорайона Солнечный. Мужчина нанес щенку телесные повреждения, повлекшие мучительные страдания, сообщил «Ямал-Медиа».

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Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.