Происшествия 18 марта 2024, 11:22 Житель Татарстана впал в кому после спасения восьмилетнего сына из огня

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Мощный пожар охватил частный дом в Татарстане. Не обошлось без жертв. Подробности рассказала сайту kp.ru хозяйка жилплощади, которая в момент трагедии находилась на гастролях.

Происшествие случилось в Елабуге. По предварительным данным, пламя охватило строение после взрыва газового котла. Глава семейства, 29-летний местный житель, пытался вызволить детей из огня, однако ему удалось спасти только восьмилетнего сына. Трехлетний малыш и 12-летняя девочка погибли.

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Сам мужчина получил серьезные ожоги и впал в кому. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.