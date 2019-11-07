Житель Татарстана упал с лодки и утонул
В Нижнекамском районе Татарстана в озере нашли тело утонувшего мужчины спустя сутки после его исчезновения. Об этом сообщило издание inkazan.ru.
Мужчина рыбачил в понедельник, 4 ноября, на озере Вязовом, куда приехал один на мотоцикле. В 14 часов он еще был жив. Тем же вечером родственники искали его на тракторе, но нашли только мотоцикл.
Позднее в озере нашли пустую резиновую лодку. А на дне озера — тело рыбака. Предположительно, он выпал и не смог доплыть до суши.