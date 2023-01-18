Происшествия 18 января 2023, 12:58 Житель Татарстана убил знакомого во время застолья

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В Татарстане правоохранители задержали ранее судимого жителя села Салмачи, который подозревается в убийстве 49-летнего знакомого.

По данным следствия, убийство произошло во время застолья. Подозреваемый, поссорившись с приятелем, схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, написало ИА Nation News.

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Как рассказали в СУ СКР Татарстана, в настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

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