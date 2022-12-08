Происшествия 08 декабря 2022, 23:19 Житель Татарстана случайно застрелил знакомого во время охоты

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Охотник случайно выстрелил в знакомого в Татарстане. Тот скончался, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По данным ведомства, мужчина нарушил технику безопасности. Он складывал в чехол заряженное ружье и задел крючок. Получивший ранение умер до приезда в больницу.

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На охотника возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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