08 декабря 2022, 23:19
Житель Татарстана случайно застрелил знакомого во время охоты
Охотник случайно выстрелил в знакомого в Татарстане. Тот скончался, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
По данным ведомства, мужчина нарушил технику безопасности. Он складывал в чехол заряженное ружье и задел крючок. Получивший ранение умер до приезда в больницу.
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На охотника возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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