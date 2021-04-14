Житель Татарстана пытался зарезать подругу по интернету

В Татарстане 26-летний мужчина, познакомившись с девушкой в интернете, попытался ее зарезать при первой же очной встрече.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, 11 апреля под надуманным предлогом он пришел к ней в гости в квартиру в Набережных Челнах. В ходе общения он схватил на кухне нож, дважды ударил им хозяйку в грудь и живот и убежал. Вскоре мужчина сам позвонил в экстренные службы, рассказав о том, что случилось.

Девушку доставили в больницу, а ее знакомого по интернету задержали.

Он подозревается в покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. В ближайшее время ему предъявят обвинение.