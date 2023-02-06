Происшествия 06 февраля 2023, 17:31 Житель Татарстана пробрался в дом незнакомых людей и уснул там

Читать 360tv в

Житель Атнинского района Татарстана пойдет под суд. Мужчину подозревают в проникновении в чужое жилище. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на данные старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Как установили следователи, 9 декабря 2022 года мужчина в состоянии опьянения разбил стекло жилого дома, располагающегося в селе Большая Атня на улице Тугая. После он забрался внутрь, добил алкоголь, который принес с собой, и уснул. Злоумышленника заметил хозяин жилья, который и обратился в полицию.

Реклама

Подозреваемый признал свою вину. Он заявил, что пробрался в дом, чтобы согреться.

Реклама