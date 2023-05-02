Происшествия 02 мая 2023, 23:23 Житель Татарстана попал под подозрение в убийстве

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В Татарстане задержали 47-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

Правоохранители предполагают, что между подозреваемым и его 17-летней дочерью возник конфликт, в ходе которого мужчина столкнул девушку с лестницы. Пострадавшая ударилась головой и получила смертельную травму, от которой и скончалась. По данным информагентства, после этого задержанный утопил в реке труп. Тело извлекли из воды в минувшее воскресение.